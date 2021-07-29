تراند الفن: مفوض الأمن الأفريقي يبحث مع وزير خارجية الجزائر التسوية في ليبيا والساحل وموزمبيق

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏8 دقائق مضت عرب وعالم 10 زيارة

أديس أبابا – (أ ش أ): أجرى مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، اليوم الخميس، مباحثات معمقة مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. وقال مفوض الاتحاد الأفريقي – عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) – إن المباحثات تطرقت إلى مستجدات الوضع في عدد من القضايا الأفريقية، في ليبيا والساحل وموزمبيق، وآفاق التسوية في هذه الملفات. وشدد مفوض الأمن الأفريقي على أهمية معالجة الصراع والحاجة إلى تفعيل جميع أدوات وآليات الاتحاد الأفريقي لمعالجة القضايا المتعلقة بالسلام والأمن والحوكمة وترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل القارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.