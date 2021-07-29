تراند الفن: محمد رمضان يثير الجدل بتعاونه مع موروني.. بطل فيلم الإغراء “365 يومًا”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتبت- منى الموجي:

من جديد، عاد الفنان محمد رمضان؛ لإثارة الجدل، بمجرد إعلانه عن أحدث الأعمال الفنية، وتحديدًا الغنائية التي يستعد؛ لتقديمها قريبًا.

رمضان نشر عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، صورة تجمعه بعارض الأزياء والممثل والمغني الإيطالي ميشيل موروني، بطل فيلم الإغراء الشهير “365 يومًا” المعروض على نتفليكس، الذي ضم مشاهد صُنفت بـ”الإباحية”.

وعلّق رمضان: “انتظروا قريبًا فيديو موسيقي جديدًا مع ميشيل موروني”، وعلق ميشيل على منشور رمضان “حبيبي يا أخي”.

وجاءت معظم التعليقات لترحب بالتعاون الذي سيجمع رمضان بميشيل، بينما أشارت تعليقات أخرى إلى أعمال ميشيل، التي يصنفها البعض بخارجة عن المألوف، وتندرج تحت نوعية الأعمال الإباحية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال رمضان كانت أغنية “ثابت”، التي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، كما قدم في رمضان 2021 مسلسل “موسى” مع الفنانة سمية الخشاب، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة.