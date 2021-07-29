تراند الفن: بداية موسم العمرة.. تعرف على اشتراطات وضوابط أداء المناسك (تقرير)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 09:09 مساءً - تستعد المملكة العربية السعودية، لاستقبال المعتمرين من الخارج مع بداية موسم العمرة، وذلك بعد نجاح موسم الحج لهذا العام.

وتقرر بدء استقبال المتعمرين من 10 أغسطس المقبل، وذلك وفقاً لضوابط معينة، منها ألا يقل عمر المعتمر عن 18 عاما، وذلك بحسب “قناة العربية”.

كما يشترط على المعتمر تعهده بالالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي المتبع في المملكة، كما تضمنت الاشتراطات أن يستكمل تلقي جرعات من اللقاح المعتمدة في المملكة ضد فيروس كورونا، بجانب إرفاق شهادة تحصين يصادق عليها الجهات الرسمية في بلده.

• اشتراطات أداء العمرة للقادمين من الخارج

واشترطت وزارة الحج والعمرة، ضمن البروتوكولات الصحية للمعتمرين، استكمال تلقي جرعات اللقاحات لفيروس كورونا المعتمدة في المملكة، على جميع الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة للمسجد النبوي الشريف والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة، مع إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلاد المعتمر ضمن مسوغات الطلب مع اشتراط أن تكون من اللقاحات المعتمدة بالمملكة اضافة إلى إقرار بصحة المعلومات المرفقة .

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة مع السماح للفئة العمرية الراغبة بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة و تحقيق التباعد داخل الحرمين الشريفين من خلال الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في منصة “اعتمرنا”.

وأوضحت الوزارة أن تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وأعدادهم تخضع بحسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة بالمملكة ، وتحديثها بشكل دوري، مع أهمية مراجعة المعتمرين لأحد المراكز الطبية المعتمدة في بلد المعتمر للتحقق من الحالة الصحية قبل طلب إصدار التأشيرة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة الصحة بهذا الشأن، وذلك وفق الجدولة المقررة بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة لقائمة الدول التي يتم بدء تنفيذ مشروع الأمن الصحي بها.

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