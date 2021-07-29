تراند الفن: أمير قطر يعين سفراء جدد في 4 دول بينها مصر وليبيا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 09:09 مساءً - وكالات:

أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، القرار الأميري رقم 22 لسنة 2021، بتعيين سالم بن مبارك بن شافي آل شافي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مصر، وهو أول سفير لمصر بعد المقاطعة العربية للدوحة.

وذكر الديوان الأميري القطري، في بيان اليوم الخميس إن “الأمير أصدر أمرا بتعيين الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية تركيا”.

وأضاف أنه “تم تعيين علي يوسف عبدالرحمن الملا سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية قبرص، وتعيين خالد محمد زابن آل زابن الدوسري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة ليبيا”.

وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها.

واتفقت مصر والسعودية والإمارات والبحرين في يناير على إنهاء مقاطعة قطر. وعينت القاهرة في يونيو سفيرا لدى قطر بعد تحرك مماثل من الرياض.