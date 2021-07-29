تراند الفن: نائب الرئيس اليمني: مستعدون لصفقة تبادل أسرى مع ميلشيا الحوثي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 09:09 مساءً - أعلن نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الخميس، استعداد حكومة بلاده تنفيذ صفقة تبادل شاملة للأسرى والمختطفين والمخفيين قسرًا مع ميلشيا الحوثي الإرهابية التي اتهمها باستغلال الملف الإنساني وإخضاعه للمقايضة.

وقال الفريق علي محسن خلال لقائه، اليوم، في الرياض، نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تبثُ من الرياض، إن “الحكومة مستعدة التعاون فيما يخص ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا وتنفيذ اتفاقية الكل مقابل الكل باعتبار هذه القضية ملفًا إنسانيًا بحتًا يجب النأي به عن أي استغلال أو ابتزاز أو مقايضة من تلك التي يمارسها الحوثيون”.

وأضاف: “نجدد التأكيد على التعاون الإيجابي والداعم لجهود الأمم المتحدة ومختلف الجهود الرامية لإنهاء معاناة اليمنيين، وقبول الشرعية مؤخرًا بالمبادرة التي تقدم بها الأشقاء في المملكة العربية السعودية كبادرة مهمة للحل، كشفت الطرف الذي يسعى لانتهاج سياسة العنف والإرهاب دون غيرها”.

واتهم نائب الرئيس اليمني الحوثيين بـ”التصعيد وعرقلة الجهود الأممية والاستهتار بمساعي السلام والاستغلال السيئ لاتفاق ستوكهولم.

وأشار إلى “الجهود التي تبذلها السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019)”، مؤكدًا “دعم الشرعية لهذه الجهود والإدراك التام بأهميته في توحيد الصفوف والإسهام في تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني”.

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