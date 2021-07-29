تراند الفن: وزير الري ونائب رئيس جنوب السودان يستعرضان التجربة البحثية لصيانة القنوات المائية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب- يوسف عفيفي:

استعراض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وجيمس واني نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن الملف الاقتصادي، التجربة البحثية التي تم تنفيذها بمعهد صيانة القنوات المائية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي والمتمثلة في تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتي تم تجربتها للإستفادة من مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز، باستخدام تقنية التهوية والتى تعد أحد التقنيات قليلة التكلفة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بمشاركة ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والوفد المرافق لهما.

وتعتمد على طريقة التهوية المباشرة الممتدة والتي تتميز بانخفاض تكاليف أعمال الصيانة أثناء التشغيل، مع إمكانية إستخدام مواد أولية قليلة التكلفة في معالجة مياه الصرف الصحي.

كما أن إستخدام المعالجة البيولوجية يؤدى لخفض مراحل المعالجة، بالإضافة لسهولة التشغيل وعدم الحاجة لعمالة مدربة لتشغيلها.

كما تم زيارة المعامل المركزية للرصد البيئي حيث تم استعراض الأنشطة التي يتم تنفيذها ومنها تحليل قياسات نوعية المياه وذلك بإجراء التحاليل الفيزوكيميائية والميكروبيولوجية والبيولوجية للمشاريع القومية والتجارب البحثية بالإشتراك مع المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه وقطاعات الوزارة وتنفيذ برامج ضبط وتوكيد الجودة للمحافظة علي ديمومة شهادة الإعتماد الدولية للأيزو، بالاضافة لزيارة التجربة البحثية في مجال اختبار قدرة الأغشية على تحلية المياه بدرجات ملوحة مختلفة والتى يقوم بتنفيذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي.