تراند الفن: مصادرة 8500 قطعة ملابس بشعارات ماركات شهيرة مزورة بجدة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 09:09 مساءً - كشفت أمانة محافظة جدة، مساء اليوم الخميس، أنه تم مداهمة منزل شعبي بحي البغدادية ومصادرة ملابس بشعارات ماركات شهيرة مزورة، قبل بيعها في الأسواق.

وقالت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم مداهمة منزل شعبي بحي البغدادية تم تحويله الى معمل خياطة وتفصيل الملابس بشعارات ماركات شهيرة مزورة تمهيدا لبيعها في الأسواق”.

وأضافت أمانة محافظة جدة، أنه تم مصادرة 8500 قطعة من الملابس الجاهزة قبل بيعها في الأسواق.

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