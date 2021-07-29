شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات من 20 وحتي 70 % اقوي عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم، شركة اكسترا في السعودية، تعمل شركة اكسترا على تقديم أفضل العروض للعملاء، حيث تقوم الشركة بتغيير هذه العروض كل أسبوع لتتناسب مع كل العملاء، المميز في شركة اكسترا أنها أصبحت تشرف على تصنيع مجموعة كبيرة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة، وتقوم شركة اكسترا بضم هذه الأجهزة التي تم تصنيعها إلى العروض التي تقوم بعرضها كل أسبوع.

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عروض اكسترا اليوم

خصومات اكسترا بتقديم مجموعة من الخدمات المميزة والمختلفة للعملاء بشكل مستمر، هذه الخدمات التي تشمل قيامها بعمل عروض أسبوعية لجميع الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة التي بيعها في الفروع، وقامت شركة اكسترا بضم أقسام جديدة إلى فروعها مثل قسم أجهزة المنزل الحديث، هذا القسم الذي يحتوي على كل الأجهزة الجديدة التي تساعد على سرعة إتمام المهام في المنزل.

تقوم شركة اكسترا بتقديم خدمات أخرى للعملاء مثل خدمات الصيانة الدورية التي تقوم بها الشركة على جميع الأجهزة الكهربائية المختلفة والإلكترونيات التي يتم شراؤها من فروع اكسترا، بالإضافة إلى قيام الشركة بتقديم ضمان لفترة طويلة على أجهزة شركة اكسترا.

تخفيضات اكسترا الأسبوعية