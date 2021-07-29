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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات من 20 وحتي 70 % اقوي عروض السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم، شركة اكسترا في السعودية، تعمل شركة اكسترا على تقديم أفضل العروض للعملاء، حيث تقوم الشركة بتغيير هذه العروض كل أسبوع لتتناسب مع كل العملاء، المميز في شركة اكسترا أنها أصبحت تشرف على تصنيع مجموعة كبيرة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة، وتقوم شركة اكسترا بضم هذه الأجهزة التي تم تصنيعها إلى العروض التي تقوم بعرضها كل أسبوع.
عروض اكسترا اليوم ولمدة 7 أيام خصومات وتخفيضات تصل ل 60% تسوق بسرعة
عروض اكسترا اليوم
خصومات اكسترا بتقديم مجموعة من الخدمات المميزة والمختلفة للعملاء بشكل مستمر، هذه الخدمات التي تشمل قيامها بعمل عروض أسبوعية لجميع الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة التي بيعها في الفروع، وقامت شركة اكسترا بضم أقسام جديدة إلى فروعها مثل قسم أجهزة المنزل الحديث، هذا القسم الذي يحتوي على كل الأجهزة الجديدة التي تساعد على سرعة إتمام المهام في المنزل.
تقوم شركة اكسترا بتقديم خدمات أخرى للعملاء مثل خدمات الصيانة الدورية التي تقوم بها الشركة على جميع الأجهزة الكهربائية المختلفة والإلكترونيات التي يتم شراؤها من فروع اكسترا، بالإضافة إلى قيام الشركة بتقديم ضمان لفترة طويلة على أجهزة شركة اكسترا.
تخفيضات اكسترا الأسبوعية
- تزيلات اكسترا بلغ سعر جهاز لينوفو تاب إم 8 بوصة الجيل الرابع واي فاي 32 جيجا بايت لون رمادي 659 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم بلغ سعر جهاز هواوي ميديا باد تي ثري 9 بوصة 4 جي 16 جيجا بايت لون ذهبي 649 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال سعودي.
- خصومات السعودية بلغ سعر جهاز لينوفو تاب إم 10 بوصة الجيل الرابع الجديد واي فاي 32 جيجا بايت 709 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز هواوي ميت باد تي 10 9 بوصة واي فاي 16 جيجا بايت 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز سامسونج جالاكسي تاب آيه 7 فور جي 32 جيجا بايت لون رمادي 659 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال سعودي.
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