شوف عروض جرير الأسبوعية تصل ل 70% على الشاشات والجوال لمدة 5 أيام

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عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية، توفر مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية للعملاء فرصة شراء جميع المستلزمات المكتبية والمدرسية وجميع المستلزمات اللازمة للدراسة، وذلك بجانب وجود عدة أقسام مختلفة مثل قسم الإلكترونيات والجوالات وقسم أجهزة الكمبيوتر الحديثة وكافة الأجهزة المنزلية الذكية في مكان واحد، والتي جعلت هذه الشركة مكانا مميزا والموقع المفضل للعملاء.

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خصومات مكتبة جرير لا تقتصر الخدمات التي تقدمها مكتبات جرير على بيع الأجهزة الإلكترونية والجوالات فقط بل تقدم الشركة أيضاً خدمات صيانة دورية في كافة فروعها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة لا تتطلب أن تأتي الأجهزة الإلكترونية من فروع جرير، ولكن التي اشتريتها من خارج المكتبة أيضاً.

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