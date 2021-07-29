- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الأسبوعية تصل ل 70% على الشاشات والجوال لمدة 5 أيام في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية، توفر مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية للعملاء فرصة شراء جميع المستلزمات المكتبية والمدرسية وجميع المستلزمات اللازمة للدراسة، وذلك بجانب وجود عدة أقسام مختلفة مثل قسم الإلكترونيات والجوالات وقسم أجهزة الكمبيوتر الحديثة وكافة الأجهزة المنزلية الذكية في مكان واحد، والتي جعلت هذه الشركة مكانا مميزا والموقع المفضل للعملاء.
عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 60% ولفترة محدودة جدا الحق العرض
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير لا تقتصر الخدمات التي تقدمها مكتبات جرير على بيع الأجهزة الإلكترونية والجوالات فقط بل تقدم الشركة أيضاً خدمات صيانة دورية في كافة فروعها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة لا تتطلب أن تأتي الأجهزة الإلكترونية من فروع جرير، ولكن التي اشتريتها من خارج المكتبة أيضاً.
تخفيضات جرير اليوم
عروض الطابعات والماسحات الضوئية من تنزيلات جرير:
- عروض جرير الأسبوعية HP Ink Tank 415، لاسلكي، طابعة متعددة الوظائف للنسخ/ الطباعة/ المسح الضوئي، Wi-Fi، طباعة نافثة للحبر (Ink Tank)، بسعر 549 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي.
- خصومات جرير HP Smart Tank 519، طابعة متعددة الوظائف للنسخ/ الطباعة/ المسح الضوئي، Wi-Fi، طباعة نافثة للحبر (Ink Tank)، بسعر 749 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال سعودي.
- HP Smart Tank 515، طابعة لاسلكية الكل في واحد، طابعة متعددة الوظائف نسخ/ طباعة/ مسح ضوئي، Wi-Fi، طباعة نافثة للحبر (Ink Tank)، بسعر 749 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال سعودي.
- HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075 All-in-One Photo/ طابعة متعددة الوظائف نسخ/ طباعة/ مسح ضوئي، WiFi، طباعة حرارية نافثة للحبر، بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي.
- HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 All-in-One ، طابعة متعددة الوظائف نسخ/ فاكس/ طباعة/ مسح ضوئي، WiFi، طباعة حرارية نافثة للحبر، بسعر 479 ريال سعودي بدلاً من 559 ريال سعودي.
- HP DeskJet Ink Advantage 3790 All-in-One، طابعة متعددة الوظائف للنسخ/ الطباعة/ المسح الضوئي، WiFi، طباعة حرارية نافثة للحبر، بسعر 299 ريالًا سعوديًا بدلاً من 349 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير الأسبوعية تصل ل 70% على الشاشات والجوال لمدة 5 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.