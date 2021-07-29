نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض السدحان من 28 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021 العودة للمدرسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السدحان الجديدة من 28 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021 ، وتحت شعار العودة للمدرسة تقدم فروع السدحان الكثير من المنتجات والسلع المختلفة. تبدأ العروض من يوم الأربعاء وتجمع العديد من المنتجات والسلع المختلفة التي تتناسب مع كافة الأذواق،وكما ذكرنا للأطفال والطلاب القدر الأكبر من الخصومات هذا الأسبوع، فيقدم لنا الآن تشكيله كبيرة جدا ومتنوعة من مستلزمات المدارس، منها الشنط المدرسية والتي تبدأ أسعار ها من 105 ريال سعودي وبمقاسات وأشكال مناسبة للأعمار المختلفة للأطفال بالمدارس.أيضا المستلزمات الأخرى من مستلزمات المدارس مثل حقائب الطعام ذات الحجم والشكل المختلف وبأسعار تبدأ من أربعة وثلاثون ريال سعودي .وذلك للحقائب وكافة مشتملاتها الأخرى مع الكثير من الأنواع من الأقلام والكتب والدفاتر المتنوعة وذات الألوان المناسب للجميع.أيضا في العروض الأسبوعية الخاصة بنهاية هذا الشهر يوليو تتواجد الكثير من الحقائب الخاصة بالسفر بالأحجام والأنواع المختلفة وخصومات كبيره لفترة محدودة.

عروض السدحان من 28 يوليو وحتى 8 أغسطس back to school

من الخصومات المميزة لهذا الأسبوع ولفترة محدودة، خصومات منتجات سليكون الكهربائية المختلفة سواء كانت من المراوح والغلايات . وأيضا مكواة الشعر المميزة من سليكون والمتواجدة الآن بسعر جيد للغاية. وهناك ماكينة حلاقة الذقن الكهربائية للرجال والتي تأتي بخصم جديد وجيد للغاية.هناك أيضا عصارة الفواكه وجهاز الميكروويف والمكواة وعصارة الفواكه المميزة من سليكون بخصومات جديدة لفترة محدودة.لا ننس المنتجات الغذائية المختلفة والمميزة المقدمة من السدحان بالمملكة العربية السعودية وخاصة السلع الغذائية التي يكثر الطلب عليها من الأرز والزيت والمشروبات المختلفة، وذلك من العصائر الطبيعية والمشروبات الغازية بعروض قوية لفترة محدودة، ويمكنكم متابعة كافة العروض الآن بالصور من خلال موقعنا ثقفني.

قدمنا لكم الآن كافة العروض الجديدة والخصومات المقدمة من كافة فروع السدحان بالمملكة العربية السعودية. والتي معظمها خاص بمستلزمات المدارس التي حازت على القدر الأكبر من الخصومات، وذلك لكافة المستلزمات وعلى الأخص شنط المدارس.أيضا يقدم هايبر الدانوب بجدة العديد من العروض الجديدة ( عروض الدانوب جدة )تحت شعار أقوى الخصومات توفير أكثر . الكثير من الخصومات والتخفيضات من 28 يوليو وحتى الثامن من أغسطس 2021 .أو حتى نفاذ الكمية الموجودة بالفروع داخل المملكة.