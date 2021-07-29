نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية أقوي العروض والخصومات لهذا الشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية، عروض اكسترا السعودية، والمتوفرة الآن في جميع الفروع الإضافية في المملكة العربية السعودية وفي جميع مدنها، تقدم لنا اليوم العديد من العروض والخصومات على العديد من المنتجات، وفي كتيب العروض من اكسترا الجديد لشهر يوليو تختلف العروض، لذلك هناك العديد من الخصومات على الهواتف المحمولة ، وهو من الأشياء الرئيسية التي يبحث عنها العملاء في فروع اكسترا باستمرار، ومع عودتنا إلى Extra في جميع فروعها لتسهيل التسوق، ولتوفير إمكانية أقساط حسب التسهيلات التمويلية، والتي تتيح إمكانية التقسيط على عدة أشهر وبإيداع بسيط للغاية حسب المنتج الجاري تقسيطه.

عروض اكسترا الاسبوعية خصومات حتى نهاية شهر رمضان

عروض اكسترا الأسبوعية

كما تقدم لنا Extra الآن الكثير من الخصومات الكبيرة على شاشات التليفزيون المختلفة، خاصة الأحجام الكبيرة التي يزداد الطلب عليها داخل المملكة ويفضلها فئة كبيرة، بالإضافة إلى خصومات كبيرة على الساعات الرقمية والأجهزة الكهربائية المتنوعة، والآن كما تقدم إمكانية الشراء عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى أنه بمناسبة عيد الأضحى تقدم إكسترا خصومات وهي خصومات إضافية خاصة بخلاف الهدايا التي تقدم مع بعض الأجهزة.

خصومات اكسترا الشهرية

عروض العيد من اكسترا على التليفزيونات

تخفيضات اكسترا اليوم تلفزيون ال جي 75 بوصة ذكي فائق الدقة بخصم 60٪ بسعر 12999 ريال بدلاً من 32999 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية LG، 55 inch، Ultra HD، Smart TV، OLED55C1PVB خصم 55.71٪ بسعر 6199 ريال بدلاً من 13999 ريال. خصومات اكسترا الأسبوعية LG، 88 inch، Smart TV، 8K، Ultra HD، خصم 54.54٪ بسعر 99999 ريال سعودي بدلاً من 219999 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا الأسبوعية