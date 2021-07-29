شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات غير مسبوقة اغتنم الفرصة

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية، الشركة Extra المتحدة للإلكترونيات وهي من الشركات السعودية التي تعمل بمجال البيع بالتجزئة في الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، حيث تم تأسيس هذه الشركة عام 2003، و اكسترا المؤسسة المتحدة للإلكترونيات هي شركة من الشركات المساهمة التي تم إدراجها بسوق الأسهم السعودية في أواخر ديسمبر 2018، تتخصص الشركة في تجارة التجزئة للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة والكاميرات ومنتجات العناية الشخصية والإلكترونيات.

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عروض اكسترا الأسبوعية

تعمل Extra وعلى توفير وتوريد مجموعة كبيرة وواسعة من المنتجات، ويشمل ذلك أجهزة التلفاز وأنظمة الصوتيات وأجهزة الحاسب الألي والجوالات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية، وأنظمة المراقبة، حيث تتميز منتجات اكسترا بخدمات ما بعد البيع الشاملة، مثل الضمان الممتد والتوصيل المجاني للمنازل وتركيب أجهزة التكييف بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر أيضًا صيانة الكمبيوتر في أي وقت وفي أي مكان، والمساعدة عن بُعد عبر الهاتف على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع.

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