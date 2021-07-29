تراند الفن: “زحمة آخر النهار”.. خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 07:10 مساءً - كتب – محمد شعبان: تباطؤ في حركة السيارات بعدد من محاور القاهرة والجيزة رصدتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء مؤمن سعيد، مساء الخميس. البداية من الطريق الدائري إذ يشهد تكدسا مروريا للمتجه من الأوتوستراد للبساتين ومن المنيب للمريوطية ومن محور جوزيف تيتو للسلام. وسجلت الغرفة كثافات بكورنيش النيل من الملك الصالح للدائري والمتجه من صلاح سالم من كوبري أكتوبر لشارع الطيران الأمر نفسه بشارع الفسطاط من متحف الحضارة لكورنيش النيل. بالانتقال إلى الحالى المرورية أعلى كوبري أكتوبر سجلت الخدمات الأمنية كثافات متحركة من صلاح سالم لرمسيس والمتجه من ميدان التحرير إلى غمرة بالإضافة إلى أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائري. بالنسبة للحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو، تم رصد زحام مروري للمتجه من وصلة الطريق الصحراوي حتى نفق فودافون ومن كوبري 15 مايو للطريق الدائري.

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