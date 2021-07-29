تراند الفن: بعد قليل.. الأهلي وأسوان.. تعرف على التشكيل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 07:10 مساءً - القاهرةـ مصراوي:

زوار “مصراوي” الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره أسوان ضمن منافسات الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، فيما يحتل أسوان المركز الـ16 بـ25 نقطة.

وجاء تشكيل أسوان للمباراة كالتالي: عمر رضوان، محمود شبانة، عبدالعزيز موسى، عمر الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الألفي، محمد العشري، محمد خالد، إيمانويل إيجيبتور، أحمد صغيري، وسولمون منساه.

وجاءت دكة بدلاء أسوان للمباراة كالتالي: “طلعت الجبلاوي، محمد خليفة، أحمد عبدالظاهر، السيد فريد، هيثم الفيل، محمد جمال “تريكة”، محمد أسامة، عمرو ناصر، وأحمد بلية”.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج.

وسط الهجوم: حسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، ومحمود عبدالمنعم كهربا.

الهجوم: محمد شريف.

وعلى مقاعد البدلاء: “محمود وحيد، محمود متولي، حمدي فتحي، مروان محسن، بدر بانون، سعد سمير، والتر بواليا، جونيور أجايي، ومصطفى شوبير”.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته: