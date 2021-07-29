تراند الفن: سفيرة كولومبيا في القاهرة تؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 07:10 مساءً - الإسكندرية – (أ ش أ):

أكدت سفيرة كولومبيا في القاهرة، آنا ميلينا منيوس دي جابيريا، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكولومبيا.

جاء ذلك خلال استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الخميس، لسفيرة كولومبيا، والمستشارة التجارية هنا شكري؛ لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

وقدمت السفيرة نبذة عن حجم التبادل التجاري بين الدولتين، مؤكدة أهمية زيادة عدد المنتجات المتبادلة لتنشيط الاستثمارات وخلق فرص بين البلدين.

وأشارت إلى أن أهم المنتجات التي تصدر من كولومبيا إلى مصر هي منتجات البن والأرز والأفوكادو والأناناس والمشروم، إضافة إلى اللحوم الكولومبية ، مؤكدة أنها أفضل وأرخص من اللحوم البرازيلية.

وأوضحت أن وزارة التجارة والصناعة المصرية قدمت 10 منتجات مصرية إلى كولومبيا، لدخولها إلى السوق الكولومبي، مع تخفيض تكلفة إجراءات الدخول على تلك المنتجات.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكولومبيا، وتطوير أوجه سبل التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والعلمية والثقافية والسياحية، من خلال تبادل الخبرات المشتركة، وذلك من إجل إنشاء عمليات تبادل تجاري قوية بين الجانبين.

وحضر اللقاء نائب رئيس “غرفة الإسكندرية”، أحمد صقر، والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، هاني شمسية، وأشرف أبو إسماعيل، وأشرف الجزايرلي، والدكتور عمر الغنيمي، ومحمد حفني، ومحمود مرعي، والبديوي السيد، وبسنت قاسم مستشار رئيس الغرفة للتعاون الدولي وشؤون أوروبا والأمريكتين.