تراند الفن: قطع مياه الشرب عن 13 منطقة في الجيزة 8 ساعات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 07:10 مساءً - كتب- يوسف عفيفي:

تعلن محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع الـمـيـاه عن مناطق (المسابك – عزبة المفتي – مدينة السادات – أرض الحداد – من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل- العروبة ومتفرعاتها- امتداد المعهد الديني – امتداد سيدي عبدالعزيز – ما بين العروبة والدائري “نزلة القومية” – منطقة مسجدي الخولي – منطقة داير الناحية – منطقة متولي الشعراوي- شارع القومية العربية) لـمـدة 8 سـاعـات، اعـتـبـارًا مـن 10 مساء الجمعة حتى الساعة الثامنة من صباح السبت الموافق 31 يوليو 2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لقيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق (القومية) ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة وستقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.