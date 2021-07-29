تراند الفن: تعرف على القناة الناقلة لمباراة أوليمبي اليد مع وصيف بطل العالم والتردد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 07:10 مساءً - كتب- مينا غالي:
يلتقي منتخب مصر لكرة اليد، نظيره منتخب السويد، وصيف بطل العالم، في التاسعة والربع صباح غدٍ الجمعة الموافق 30 يوليو بتوقيت القاهرة.
وتغلب منتخب مصر لكرة اليد، على نظيره منتخب اليابان بنتيجة 33 – 29، في المباراة التي أقيمت صباح أمس الأربعاء، بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية بأولمبياد طوكيو، حيث تضم المجموعة الثانية منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال والبحرين، وذلك قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.
وسبق أن حقق منتخب مصر الفوز في مباراته الأولى على منتخب البرتغال 37 – 32، قبل أن يخسر أمام الدنمارك بطل العالم في الجولة الثانية بنتيجة 32 – 27، فيما شهدت نتائج باقي منافسات الجولة بالمجموعة الثانية، فوز منتخب الدنمارك على البحرين 31 – 21، بينما حقق منتخب السويد الفوز على البرتغال بصعوبة بنتيجة 29 – 28.
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو، من المجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج – فرنسا – ألمانيا – البرازيل – إسبانيا – الأرجنتين.
ومن المقرر أن تُبث المباراة عبر القناة المفتوحة bein sports extra 2 التي قررت شبكة قنوات بي إن سبورتس فتحها أمام المشاهدين خلال شهر الأوليمبياد، والتي تبث عبر تردد 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.
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