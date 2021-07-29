تراند الفن: تشكيل أسوان.. الحلواني أساسيًا أمام الأهلي

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 07:10 مساءً - أدمن 43 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 11 زيارة
كتب ـ رمضان حسن:
أعلن الجهاز الفني لفريق أسوان، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره الأهلي، عند السابعة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة دوري WE.
وجاء تشكيل أسوان للمباراة كالتالي: محمود شبانة، عبدالعزيز موسى، عمر الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الألفي، محمد العشري، محمد خالد، إيمانويل إيجيبتور، أحمد صغيري، سولمون منساه، عمر رضوان.
وجاءت دكة بدلاء أسوان للمباراة كالتالي: طلعت الجبلاوي، محمد خليفة، أحمد عبدالظاهر، السيد فريد، هيثم الفيل، محمد جمال “تريكة”، محمد أسامة، عمرو ناصر، أحمد بلية.
ويدخل أسوان اللقاء في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 55 نقطة.
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