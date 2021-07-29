تراند الفن: تنبيه من «التجارة» بشأن دخول الأسواق والمراكز التجارية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 07:10 مساءً - أصدرت وزارة التجارة تنبيهاً مهماً بشأن دخول الأسواق والمراكز التجارية بدءاً من الأول من أغسطس المقبل.

وأوضحت “التجارة” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه سعيًا لسلامة المجتمع وصحة أفراده، يشترط ظهور حالة “محصن” في تطبيق (توكلنا) لدخول الأسواق والمراكز التجارية وفروع الوزارة اعتبارًا من الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م.

ويشترط أن يكون المتسوق (محصن جرعتين، أو محصن جرعة واحدة، أو محصن متعافي) حسب الحالة في تطبيق توكلنا، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة باللقاح عمريًا أو صحيًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.