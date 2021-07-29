تراند الفن: كورونا اليوم: مدة فعالية أسترازينيكا.. ومدى خطورة السلالة المكتشفة بروسيا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 07:10 مساءً - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه “كوفيد-19” بحياتنا.

“مصراوي” يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-مدة الأجسام المضادة الناتجة عن لقاح أسترازينيكا

أظهرت دراسة جديدة قادها باحثون من جامعة كوليدج لندن، أن لقاح أسترازينيكا ضد كورونا بات يحتاج إلى جرعات معززة، بعد أن بدا أن مستويات الأجسام المضادة الإجمالية التي تنتجها شركة أسترازينيكا بدأت في الانخفاض منذ ستة أسابيع بعد جرعتين من اللقاح ويمكن أن تنخفض بنسبة تزيد عن 50 في المائة على مدى 10 أسابيع.

ووفقًا لما ذكره موقع timesofindia فإن التأثير المتضائل لجرعات اللقاح كان ثابتًا في جميع مجموعات الأشخاص بغض النظر عن العمر أو الأمراض المزمنة أو الجنس.

-منظمة الصحة: سلالة كورونا المكتشفة في روسيا لا تمثل خطرا على المستوى العالمي

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن سلالة “AT.1” لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” المكتشفة في روسيا لا تمثل خطرا في النطاق العالمي ولهذا السبب لا تتطلب متابعة وبائية خاصة.

وقال المكتب الإعلامي للمنظمة في بيان لوكالة “تاس” الروسية: “بناء على البيانات المتوفرة تم تحديد أن هذه النسخة لا تمثل حاليا خطرا على المستوى العالمي وبالتالي لا تستجيب لمعايير الإبقاء في قائمة المراقبة”.

-الأعراض الجديدة لـ متغير دلتا

حذر خبراء الصحة من أن المرضى الذين يصابون بأخطر أنواع الدلتا من فيروس كورونا قد بدأوا يظهرون أعراضًا مختلفة إلى حد ما، ونقل عن الخبراء قولهم وفقا لموقع “health site”: “تظهر الدلتا بشكل أكبر بين أولئك الذين لم يتلقوا لقاحاتهم، والأفراد غير المحصنين هم أكبر حاملي فيروس دلتا”.

صرح خبراء الصحة أن المرضى المصابين بمتغير دلتا من كورونا بدأت تظهر عليهم بعض الأعراض الجديدة للعدوى، فى الواقع لم يدرك العديد من المرضى أنهم أصيبوا بالفيروس حتى تشتد حدة تلك الأعراض، وتشمل:

– الحمى أو القشعريرة.

– سعال جاف.

– ضيق أو صعوبة في التنفس.

– التعب الشديد.

– آلام في العضلات أو الجسم بوجه عام.

– صداع حاد.

– فقدان حاسة الشم والتذوق.

– التهاب الحلق.

– احتقان في الصدر.

– سيلان الأنف.

– الغثيان أو القيء.

– إسهال.