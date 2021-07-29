تراند الفن: مصدر لمصراوي: المحمدي يُفاضل بين الاستمرار في انجلترا وعروض خليجية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 07:10 مساءً - كتب ـ ضياء جوهر:
أفاد مصدر مُقرب من اللاعب أحمد المحمدي، إنه تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية من دوريات الخليج وأوروبا.
وكان المحمدي، ظهير أيمن أستون فيلا، قد أعلن رحيله عن فريقه رسميًا في مايو الماضي، مشيرًا إلى أن موسم 2020/2021 كان الأخير له مع النادي.
وأشار المصدر المُقرب من المحمدي، في تصريحات خاصة ليلاكورة، إلى أن اللاعب صاحب 33 عامًا مازال يُفاضل بين العروض التي تلقاها.
وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب يشعر بالحيرة بين الموافقة على اللعب في الدرجة الثانية في انجلترا ومابين العروض القطرية والإماراتي والسعودية التي وصلته.
وكانت تقارير صحفية سعودية، قد ربطت اسم اللاعب المصري الدولي بالانضمام لصفوف أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.