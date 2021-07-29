نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية اليوم أقوى الخصومات والتخفيضات من هايبر بنده panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية اليوم أرخص عروض وخصومات، مع استمرار سلسلة العروض اليومية والأسبوعية المقدمة من هايبر بنده hyper panda السعودية أحد أكبر وأشهر متاجر وأسواق المملكة العربية السعودية، حيث يقدم إلى جميع المستهلكين في المملكة العربية السعودية أقوى التخفيضات المقدمة من هايبر بنده المملكة السعودية على جميع المستلزمات المنزلية الغذائية وغيرها من احتياجات المنزل، للاستفادة من الخصومات والتخفيضات عليكم بسرعة التوجه إلى أقرب فروع بندة في الفترة الممتدة ما بين الأربعاء الموافق 18 ذو الحجة إلى الثلاثاء الموافق 24 ذو الحجة 1442 هجريا، أو طلب المنتجات من خلال خدمة بنده أون لاين، تابعونا لمعرفة المزيد من تفاصيل العروض.

عروض بنده اليوم

تخفيضات متاجر بنده على المنتجات البحرية، نظرًا لأهمية الأسماك الكبيرة ومختلف المنتجات البحرية التي تساعد جسم الأنسان في المحافظة على مستوى ضغط الدم، وحماية الإنسان من الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات المفاجأة، كما أنها تساعد في خفض نسبة الدهون في الجسم ومد الجسم بالبروتينات الأزمة له، وفر هايبر بنده خصومات كبيرة على مختف أنواع المنتجات البحرية، ومنها:

جمبري بحري مزرعة متوفر بسعر 19.95 ريال للكيلو الواحد فقط بدلًا من 31.95 ريال.

قطع قاروص نقوا بسعر 23.95 ريال للكيلو الواحد عوضًا عن 34.95 ريال.

تونا خفيفة مفتتة بالزيت النباتي ألوها متوفرة بسعر 9.95 ريال لعدد 4 حبات بدلًا من 19 ريال.

بنده panda

عروض بنده على منظفات الجسم المختلفة، حيث يهتم هايبر بندة بجميع الفروع المختلفة بتوفير مختلف أنواع المنظفات التي يحتاج إليها الجسم من غسول الاستحمام، ومزيل العرق الذي يعمل على حماية الجسم من درجات الحرارة المرتفعة والعرق، والمحافظة على الرائحة الطيبة للفرد طوال اليوم، وإليكم صور الخصومات:

شامبو هيد آند شولدرز (400 مل) متوفر بسعر 8.95 ريال للعبوة بدلًا من 24.95 ريال.

رول أون مزيل العرق الرجالي/ نسائي ريكسونا (50 مل) متوفر بسعر 19.95 ريال لعدد 2 حبه بدلًا من 33 ريال.

يسعي كل القائمين على متجر بندة إلى تقديم الخدمة المعهودة إلى جميع العملاء والمستهلكين؛ ولضمان سلامة العملاء تم توفير إمكانية التسوق والشراء أون لاين للمحافظة على الصحة العامة خصوصًا في تلك الظروف الصحية العالمية الراهنة، كل ما هو جديد وحصري فقط في بنده، تابعونا للمزيد من العروض.