تراند الفن: مفوضية الانتخابات الليبية: تسجيل أكثر من 5ر2 مليون شخص في كشوف الناخبين

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 17 دقيقة مضت عرب وعالم 15 زيارة
طرابلس – (أ ش أ):
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اليوم الخميس ارتفاع أعداد المسجلين بكشوف الناخبين مع قرب انتهاء فترة التسجيل.
وقالت المفوضية بحسب قناة ” الحدث ” الليبية إن ” 219 ألفا و992 شخصا سجلوا أسمائهم بمنظومة تسجيل الناخبين “، كاشفة عن ارتفاع أعداد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الدستورية، إلى 2 مليون و560 ألفا و88 ألفا ناخبا حتى أول أمس /الثلاثاء/.
وأوضحت المفوضية أن نسبة التسجيل وصلت إلى حوالي 52.91% من إجمالي عدد الليبيين الذين يحق لهم التسجيل.
وكانت مفوضية الانتخابات، أعلنت في 4 يوليو الجاري، بدء عملية تحديث سجل الناخبين لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، بحسب رئيسها عماد السايح، الذي أكد أن كشوف الانتخابات لم يتم تحديثها منذ عام 2017.
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