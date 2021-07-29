تراند الفن: “ضربة شومة”.. تفاصيل جديدة في مشاجرة المرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتب – محمد الصاوي:

أكد شهود عيان أن المجني عليه في مشاجرة بالمرج عاتب أحد الباعة الجائلين على الوقوف أمام محل العصير ملكه، لكن الأخير رفض حديثه وعنفه.

وأشار شهود العيان في تصريحات لمصراوي أن الجاني اصطحب مجموعة من أقاربه وتوجه إلى “حسين” وضربه أحدهم بشومه على الرأس أودت بحياته على الفور.

وأمرت النيابة بتشريح جثة القتيل لبيان سبب الوفاة، فيما يستمع رجال الأمن لأقول شهود العيان والمصابين في الواقعة؛ لبيان أسبابها ودوافع الجريمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الاشخاص بالأسلحة النارية في المرج.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، وتم القبض على المتهمين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.