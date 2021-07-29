تراند الفن: سفير ألمانيا بالقاهرة: علاقتنا مع مصر تقف على قاعدة راسخة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 06:09 مساءً - القاهرة- أ ش أ:

أكد سفير المانيا بالقاهرة الدكتور سيريل جان نون أن العلاقات مع مصر تقف على قاعدة راسخة، مشيدا بمستوى العلاقات بين البلدين، والتي ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل.

وقال السفير الألماني “سعدت أثناء فترة خدمتي هنا برؤية العلاقات الثنائية المتنوعة وهي تقف على قاعدة راسخة”، مضيفا أن التعاون “مع شركائنا المصريين مطبوعا دائما بطابع الثقة الكبيرة التي ترتكز على إطار من الاحترام المتبادل بين المستشارة ميركل والرئيس عبدالفتاح السيسي فضلا عن مرتكزات أخرى”.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال أقامه بحديقة السفارة قبيل مغادرته القاهرة بعد انتهاء فترة عمله بحضور العديد من الضيوف الأجانب والمصريين رفيعي المستوى، من بينهم وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني بجانب لفيف من الشخصيات في مجالي الثقافة والاقتصاد والمطرب محمد منير، وعميد الأثريين المصريين زاهي حواس والمدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة.

وأشاد السفير الألماني بما تتفرد به مصر من ثراء تاريخي ثقافي، “ذلك الثراء الذي لم يجعل من هذا البلد مجرد مغناطيس لجذب السياح الألمان فحسب، بل يجعله هو نفسه يرغب في العودة مرة أخرى لزيارته”.

وأضاف السفير، في بيان وزعته سفارة المانيا بالقاهرة، الخميس،أن الكثير من الأشخاص المؤثرين الذين التقاهم في مصر من أمثال المطرب محمد منير يشكلون جسرا بين الثقافات، وكذلك العلماء والتلاميذ والطلاب والمسافرين، جميعهم يعتبرون بناة جسور مهمين سوف يواصلون في المستقبل أيضا تعزيز أواصر الصلة بين كلا البلدين.