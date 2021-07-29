تراند الفن: فيديو وصور| تعرف على خطوات تغليف السيارات بالكروم الذهبي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتب – محمد جمال:

تعد عملية تغليف السيارة خارجيًا بالكروم الذهبي من العمليات المعقدة للغاية نظرا لأن عملية التجليد تحتاج إلى دقة كبيرة جدا، بالإضافة إلى الخطأ في أى مرحلة من مراحل التغليف ستظهر على الغلاف على شكل خطوط بنية.

وتعتبر العملية الحسابية اللازمة لتجليد السيارات بلون واحد عملية معقدة للغاية، ويرجع ذلك إلى طبيعة العملية نفسها فعملية تجليد السيارة بلون واحد عملية معقدة أكثر من تجليد السيارة بعدة ألوان، نظرا تجليد السيارة بلون واحد يسهل ظهور العيوب به، أما تجليدها بأكثر من لون فإن العيوب لا تظهر حيث أن الرسومات المختلفة والنقشات تساعد على إخفاء العيوب.

ومن خلال الخطوات التالية يمكنك معرفة مراحل تجليد السيارة بشكل صحيح:

القطع التي يتم إزالتها

قبل البدء في عملية التجليد يبحث القائم بعملية التجليد في سيارتك عن القطع التي سيتم إزالتها؛ ومنها ما هو سهل مثل ضوء الفرامل، المقابض، المرايا، الهوائي، كما أنه في بعض الأحيان بعض هذه القطع لا يتم إزالتها، وأحيانا يتوقع أن تكون سهلة الإزالة ونفاجئ أن إزالتها صعبة فعلى سبيل المثال يعتقد أنه من الممكن إزالة المرايا بسهولة فتجد الأمر معقد ويتم إزالة جزء من الباب مع المرايا بدلا من خلعها بمفردها.

التنظيف العميق للسيارة

تعد هذه الخطوة هى الأهم على الإطلاق بعد إزالة القطع التي يجب إزالتها ويرجع ذلك لكونه إذا تساقطت الأمطار أو جاء أي ماء على السيارة من أي مصدر وكان هناك ولو شق صغير متسخ فإن هذه الأوساخ ستظهر على الغلاف على شكل خطوط بنية، وخاصة إن كان الغلاف فاتح، وسيصعب تنظيفها.

أما إذا كان الغلاف داكن مثل الأغلفة السوداء والزرقاء الداكنة فإن هذه الأوساخ لا تظهر غالبا، ولكن الأفضل وفي أغلب الأحيان يتم تنظيف السيارة تنظيف عميق بعد إزالة القطع التي لن يتم تجليدها.

عملية التجليد نفسها

فى بادئ الأمر يجب وضع الجلاد أو التغليف بدقة شديدة مع مقدار مضبوط من الحرارة والتمدد، حيث أنه في حال زادت الحرارة والتمدد ظهرت السيارة على أنها مغلفة؛ وإذا قل مقدار الحرارة والتمدد يظهر الغلاف بشكل سيء ويرفع من على جسم السيارة.

التسخين اللاحق للغلاف

بعد الانتهاء من عملية التجليد يجب تسخين الغلاف بالكامل بعد ذلك، وهذه العملية تتطلب عمل مكثف لأن العامل يجب أن يتأكد من توزيع الحرارة بالتساوي في المناطق المركزية، أن يعطي اهتمام إضافي للمناطق الصعبة مثل الزوايا والحواف وغيرها من المناطق التي تحتاج إلى تثبيت الجلاد بها أكثر، ولهذا فإن هذه العملية قد تستغرق في بعض الأحيان عدة ساعات عند استخدام الجلاد بلون واحد.

وتعتبر تلك العملية الشاقة السبب الرئيسي في ارتفاع تكلفة تجليد السيارة، واختلاف تكلفة التجليد من مكان إلى آخر، ومن سيارة إلى أخرى.