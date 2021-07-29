تراند الفن: المزيد من الآثار الجانبية للقاح كورونا يعني حماية أكبر ضد الفيروس؟

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتبت- هند خليفة

في حين أن هناك مستوى عالٍ من التردد والقلق لدى الكثير من الأشخاص بشأن الحصول على لقاح كورونا، فمن المعتقد أيضًا أن حدوث الآثار الجانبية له علاقة بمستوى الأجسام المضادة.

وهناك الكثير ممن لا يصابون بأي نوع من ردود الفعل أو الآثار الجانبية بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، ما يترك العديد من الأسئلة المثيرة للاهتمام ويتساءلون عما إذا كانوا محميين أم لا.

ووفقًا لموقع timesofindia تشير الآثار الجانبية إلى استجابة مناعية عندما يلتقط النظام دخيلًا، أو في هذه الحالة، جزءًا مشابهًا لبروتين الارتفاع الفعلي لفيروس كورونا، وبمجرد حدوث ذلك، يتم حث خلايا الدم البيضاء على اتخاذ إجراءات وإنشاء تفاعلات التهابية، والتي تحدث بشكل أو بآخر في موقع الحقن.

كما تساعد الآثار الجانبية التي يحصل عليها المرء من جرعة اللقاح الجسم على تذكر السلالة المعدية في المستقبل، والحماية من الهجمات المستقبلية، لذلك، فإن المزيد من الآثار الجانبية التي تحصل عليها بعد اللقاح، والتي تعتبر خفيفة ومؤقتة بطبيعتها، هي تفاعلات شبيهة بالإنفلونزا وتختفي من تلقاء نفسها.

ومع ذلك، فإن أولئك الذين يصابون برد فعل تحسسي مؤسف، يتعرضون لآثار جانبية تشير إلى مستوى عالٍ من الالتهاب عندما يدرك الجسم تهديدًا، أو أن أحد المكونات في اللقاح قد يكون حساسًا تجاهه، فلا يوجد ارتباط بين الآثار الجانبية وفعالية اللقاح

يسجل العديد من الأشخاص، الذين تم تلقيحهم حتى الآن، آثارًا جانبية خفيفة إلى صفر ويمكن أن يقلقوا بشأن مدى فعالية اللقاح في حمايتهم، مقارنةً بشخص تظهر عليه آثار جانبية واضحة، بقدر ما يمكن أن يكون الأمر مثيرًا للفضول، من المهم أن تتذكر أن الآثار الجانبية تشير إلى جزء من استجابتك المناعية، وليس المناعة التي يحركها اللقاح تمامًا، وفي الواقع، لا يوجد ارتباط بين الاثنين.

هذا ليس صحيحًا فقط لأن الأشخاص المختلفين يعانون من آثار جانبية متنوعة، ولكن اللقاحات تعمل بطريقة مختلفة لتقوية مناعتك، ولا تعتمد فعليًا على الحدوث، أو نوع الآثار الجانبية التي يتعرض لها المرء، وبالتالي، فإن أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والذين يتناولون الأدوية، قد لا يتمكنون من بناء مناعة كاملة أو حتى جزئية لهذا الأمر.

-ماذا يعني إذا لم تتعرض لأعراض جانبية؟

المعاناة من الآثار الجانبية ليست ضرورة كاملة، كما أنه ليس من المحتم أن يؤثر على كل مستفيد من اللقاح في الوقت الحالي، تذكر أن أجهزتنا المناعية تحمينا، لكنها مبنية بشكل مختلف تمامًا، مثل بعض الأشخاص لديهم مناعة “أضعف” مقارنةً بأولئك الذين لديهم دفاع طبيعي أقوى، يمكن أن يحدث بالتأكيد أن أحدهم يعاني من آثار جانبية من لقاح اللقاح، بينما لا يعاني الآخر، ويمكن أيضًا أن تكون الآثار الجانبية مختلفة (أحيانًا لا تكون محسوسة أو محسوسة بشكل مكثف) على أساس تحمل الشخص للألم وحساسيته، ما دمت حذرًا بشأن اتباع جميع ما يجب فعله وما لا يجب فعله في اللقاح، وعلى علم، فهناك فرصة ضئيلة جدًا للفشل.

وأثبتت البيانات من التجارب الرائدة أيضًا أن أعراض ما بعد التطعيم يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا بالنسبة للأشخاص الذين تم تلقيحهم، لذا فإن ما تشعر به ليس اختبارًا حقيقيًا للتحقق من التحصين، فما يقرب من 73 ٪ من الأشخاص المسجلين في تجارب لقاح COVID-19 السريرية المبكرة، على سبيل المثال، لا يسردون الآثار الجانبية ولكن لا يزال يتم اختبارهم للحصول على أجسام مضادة وافرة.

-اختلاف الآثار الجانبية والفعالية من لقاح إلى لقاح

بينما نأخذ التفاعلات الالتهابية وما يترتب عليها من آثار جانبية من اللقاحات لتكون استجابة عامة للمناعة، من المهم أن نتذكر أن اللقاحات المختلفة تعمل بطريقة مختلفة، لذلك لا يوجد معيار محدد لقياس الآثار الجانبية للقاح.

في حين أن الآثار الجانبية يمكن أن تمنحك نظرة خاطفة على عمل لقاحك كما ينبغي، إلا أنه لا يمكن اعتباره تدبيرًا نهائيًا وحده للحماية التي تحصل عليها من اللقاح ، وبالتالي لا ينبغي أن يكون سببًا للقلق .

-هل يمكن أن تساعد اختبارات الأجسام المضادة في تحديد مستوى الحماية؟

مع وجود نتائج أكثر صلة بتضاؤل المناعة وحالات اختراق تم الإبلاغ عنها حتى مع التطعيم، فقد لجأ الكثير إلى إجراء اختبار الأجسام المضادة، في حين أن الطلب قد ارتفع بالتأكيد، فإن الاعتماد على هذه الاختبارات وحدها لن يوفر ضمانًا كافيًا بأن الشخص قد طور مناعة بعد التطعيم ضد COVID-19، خاصة في الأسبوعين الأولين بعد تلقي اللقاح.

كما أشار الخبراء، قد يكون من الشائع أن اختبارات الأجسام المضادة لا تلتقط علامات المناعة التي يحركها اللقاح وتؤدي إلى نتائج خاطئة، والأكثر من ذلك، أن مستويات الأجسام المضادة الموجودة لديك ليست دائمًا المقياس الدقيق، فيمكن أن يحدث أن الشخص لا يقوم ببناء مستوى مرغوب فيه من الأجسام المضادة (بسبب الشروط المسبقة والمناعة الضعيفة) ولكن لا يزال لديه مستوى معين من الحماية ضد العامل الممرض.