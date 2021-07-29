تراند الفن: بلغت 37 عاماً ووالدي يرفض الزواج خارج إطار العائلة.. وداعية: ظلم وحرام شرعًا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتب- محمد قادوس:

ورد سؤال الى الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، من سيدة تقول:” اختي عمرها 37 سنة وهي لم تتزوج وتقدم لها شاب ولكن ابويا رفض لأن هو يرفض يزوجنا برا العيلة، لأن احنا من العرب، فماذا نفعل؟

في رده قال الروبي، إن مسألة ارغام البنت البكر علي أن تتزوج رجلا معينا بعينه دون إرادة ورغبة منها يكون حراما شرعا ولا يجوز هذا الزواج.

وأضاف الروبي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد محفوظ في برنامج “ليطمئن قلبي” المذاع عبر فضائية” أزهري” أن هذا الحكم يكون على البنت البكر ولكن غير البكر هي خلاص تم زواجها من قبل ولها ان تختار وفي الغالب العام هي تحسن الاختيار.

وأضاف الداعية: البنت البكر الولي ابوها او عمها او اخوها ربما يظن انه من حقه ان يفرض عليها زوجاً ما فيكون هذا خطأ بينا لا يجوز فعله، مشيرا إلى أنه ليس معنى كونك وليا لها ان ترغمها ان تتزوج فلانا فإن جاءها الكفء الذي يكافئها فأهلا وسهلا به.

وأكد الروبي أنه عليه البنت البكر ان تختار ولابد لها من رغبة ومن إرادة ومن موافقه، منوها بأن مسألة ان هذا لا يتزوج إلا من هذا فهذا خطأ وموروثات جاهلية لا يحق شرعًا بأي حال من الأحوال ان يقف الإنسان عندها.