تراند الفن: تأجيل محاكمة زياد العليمي وصحفيين وآخرين لجلسة 17 أغسطس

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت حوادث وقضايا 11 زيارة

كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنح طوارئ مصر القديمة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس و3 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة لجلسة 17 أغسطس المقبل للاطلاع. ضمت القضية 957 لسنة 2021 كل من زياد العليمى

وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر كامل ومحمد وبهنسى مسعد وفاطمة رمضان. وتعذر إحضار المتهمين بجلسة اليوم. واتهمت النيابة العامة المتهمين بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام.

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