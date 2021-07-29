تراند الفن: رئيس جنوب أفريقيا “يفكر في تعديلات وزارية”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 06:09 مساءً - جوهانسبرج- (د ب أ):

قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إنه “يحكم عقله” في تعيين المسؤولين في المناصب المختلفة في الحكومة.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن رامافوزا القول في تصريحات بثها التليفزيون الحكومي: “أعلم أن الجميع يتحدثون عن هذا الشيء الذي يسمونه تعديلا وزاريا … أعلم أن هناك بعض القلق والإثارة. إنها مسألة قيد التفكير … “.

وقال رامافوزا إن الوظائف الشاغرة في مجلس الوزراء يتم توليها من جانب وزراء بالإنابة يقومون “بعمل ممتاز”.

وكرر رامافوزا التأكيد على أن المجموعة الأمنية كانت “غير مستعدة جيدا” للاضطرابات الأخيرة.

وقال: “نحن نبحث في كيفية حدوث كل هذا ومن الواضح أنني أقوم بتقييم كل شيء آخر”.

ولا تزال جنوب أفريقيا تعيش حاليا في خضم موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا، والتي تتعامل معها الحكومة بفرض قيود بالغة الصرامة.

وتتعافى البلاد من موجة من أعمال غشب ضربت بعض المناطق في وقت سابق من هذا الشهر.