نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم 30 يوليو 2021 الموافق 20 ذو الحجة 1442 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي عروض العثيم اليوم بها الكثير من المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية الهامة. والتي يبحث عنها عدد كبير من عملاء العثيم في المملكة العربية السعودية. ونعرض لكم اليوم جميع صور مجلة عروض العثيم كاملة بجودة عالية لكي تستطيع الاطلاع على العروض. ومشاهدة كافة الصور والتخفيضات الاسبوعية الرائعة من اسواق العثيم.

عروض العثيم اليوم

عروض العثيم اليوم تضم كافة انواع الخضروات الفواكة الطازجة ويمكنك شراء كافة ما تحتاجه بأسعار تصل حتي 70%. ويمكنك شراء كافة انواع الحلويات والمخبوزات الطازجة مثل تورتة شوكولاتة و كراميل وسط بسعر 34.95 ريال للحبة. وتشمل عروض العثيم اليوم علي حلويات شرقية مشكلة حجم كبير بسعر 19.95 ريال للطبق الواحد. ايضا تضم عروض العثيم اليوم معجنات مشكلة الكيلو الواحد بسعر 24.95 ريال.

عروض العثيم السعودية

اخر عروض العثيم اليوم توفر معمول توفي شعبيات 270 جرام بسعر 9.95 ريال للعبة. وتضم عروض اسواق العثيم اليوم على كعك سمسم 750 جرام العلبة بسعر 12.95 ريال. وهناك الكثير من الحلويات والمخبوزات الطازجة الشائعة الأخرى مثل كريم دونات فانسي 4 حبات بسعر 6.95 ريال.

اخر عروض العثيم

احدث عروض العثيم اليوم بها صدور دجاج من ساديا 450 جرام بتخفيض 41% أي يتوفر بسعر 9.95 ريال. ويمكنك شراء زيت فيكتو مطور طبخ وقلي 1.5 لتر بسعر 10.95 ريال للحبة. يمكنك توفير 33% من سعر تونا تريفا خفيف 170 جرام لـ 3 حبات بسعر 15.95 ريال. وتوفر العثيم خصم 30% على سمن فارم 1600 جرام بسعر 54.95 ريال للحبة.

وفر اكثر مع عروض اسواق العثيم بحيث يمكنك شراء أقراص فيري لغسالة ليمون 729 جرام بسعر 64.95 ريال للحبة بدلاً من 109.95 ريال. وتشمل العروض مناديل أطفال بامبرز بيور الحبة الواحدة بسعر 19.95 ريال بدلاً من 37.25 ريال. تضم عروض اسواق العثيم على فوط صحية ألويز 24 حبة بسعر 14.95 ريال بدلاً من 17.50 ريال. ويمكنك الحصول علي كافة مستلزمات الأطفال من خلال أسواق العثيم بخصومات مذهلة لمدة أسبوع كامل.

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