شوف اجدد عروض جرير بالسعودية على الجوالات تنزيلات حتى 50%

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عمر شويل - جدة عروض الجوالات المحمولة في مكتبة جرير، توفر إليكم مكتبة جرير مجموعة من العروض الأسبوعية في جميع الفروع في المملكة العربية السعودية فاعتاد الجميع على أن ينتظروا الخصومات التي توفرها إليكم أسواق جرير على كافة هواتف المحمول بجميع الأنواع وتأتي هواتف أبل في المركز الأول ثم هواتف سامسونج وهواتف هواواي وتعتبر هواتف المحمول هي أهم أمر يقدم إليكم في المملكة العربية السعودية وجرير هي المكان المناسب لشراء أفضل أجهزة الهواتف المحمول.

عروض الهواتف المحمول في جرير في السعودية:

يوجد بمكتبة جرير الكثير من الهواتف المحمول التي من أهماه هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا فقط بسعر 6199 ريال سعودي وهاتف محمول سامسونج جالكسي اس 21 المتوفر بسعة 256 جيجا بايت فقط بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من 3549 ريال سعودي، وتوفر إليكم أيضاً أسواق جرير تخفيض على سامسونج جالكسي نوت الترا سعة 256 جيجا بايت ليكون بسعر 3699 ريال سعودي بدلاً من سعره السابق 5149 ريال سعودي أي يصل الخصم لنسبة أكثر من 15%.

تنزيلات وخصومات على الجوالات في مكتبة جرير بالسعودية:

توفر إليكم مكتبة جرير أيضاً عرض على هاتف تيلو جامز لجيون فون بسعة تخزين 156 جيجا بايت ومتوفر باللون الأحمر ويدعم الجيل الخامس فقط بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من سعره السابق 3499 ريال سعودي ومن أبرز الهواتف التي يتوفر عليها العرض أيضاً هاتف سامسونج جالكسي اس 21 متوفر بسعر 3799 ريال سعودي بدلاً من 3999 ريال سعودي.

تخفيضات وخصومات مكتبة جرير بالسعودية على الهواتف المحمولة:

تتعدد أنواع الهواتف التي يتوفر عليها العرض من قبل جرير التي من أبرزها هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت ويعمل على دعم الجيل الخامس ومتوفر بسعر 4099 ريال سعودي بدلاً من 5499 ريال سعودي، وتضم العروض أيضاً هاتف سامسونج تبعاً للفئة المتوسطة وهو سامسونج جالكسي اس 20 اف المتوفر بسعر 2299 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.

شراء منتجات من مكتبة جرير بالتقسيط في السعودية:

توفر إليكم مكتبة جرير مجموعة من التخفيضات كما أنها توفر إليكم خدمة البيع بالتقسيط وذلك ليسهل للجميع إمكانية الشراء بأقل الأسعار فعليكم الآن سرعة التوجه لمكتبة جرير.