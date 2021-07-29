شوف عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة المنزلية تسوق أكثر ووفر الكثير panda offers

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عمر شويل - جدة توفر مجموعة هايبر بنده السعودية باقة رائعة من عروض بنده الأسبوعية على الأدوات الكهربية والأجهزة المنزلية. كما تتضمن العروض تشكيلة متنوعة من أدوات الطهي المختلفة. ولا تقتصر العروض التي تقدمها المجموعة في فروعها على الأجهزة فقط وإنما تمتد غلى عروض الجوالات وأكسسوارات الجوال. هذا بالإضافة إلى ما تعرضه من تخفيضات تصل إلى نصف السعر وأكثر على السلع التموينية ومنتجات العناية الشخصية. ولم تنسى بنده العناية بالأم والطفل فوفرت عروضاً متميزة جداً في هذا الخصوص. وفي السطور التالية نوضح لكم أهم العروض المقدمة على الأجهزة المنزلية في هايبر بنده. وسوف نتناول فيما بعد مقالات أخرى عن باقي العروض المتاحة لهذا الأسبوع.

عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة

توفر بنده عروضها الأسبوعية ابتداءا من يوم الأربعاء 28 يوليو وتستمر حتى يوم الثلاثاء 3 أغسطس. أو حتى نفاذ الكمية.

احصلي على ملابس نظيفة وزاهية مع غسالة جيباس بتعبئة علوية سعة 7 كيلو جرام بسعر 379 ريال بدلاً من 559 ريال. وبذلك يكون مبلغ التوفير ضمن العرض 180 ريال سعودي.

اقتنصي الفرصة واشتري مروحة عامودية كليك أون بسعر 99 ريال بدلاً من 199 ريال، بفارق سعر 100 ريال.

مكواة فيليبس البخار المميزة لكي الملابس بكل سهولة وسرعة متوفرة الآن بسعر 69 ريال فقط بدلاً من 119 ريال.

متاح الآن في هايبر بنده فقط عرض رائع على تلفزيون إمبكس جلوريا 50 بوصة لمشاهدة ممتعة للبرامج المختلفة + ريسيفر ميني هيوماكس. كما يوجد خدمة توصيل وتركيب مجاني للمنتج، سعر المنتج 1469 ريال بدلاً من 2043 ريال. وبذلك يمكنك توفير مبلغ 574 ريال سعودي.

اشتر الآن تلفزيون سكاي وورث جوجل 58 بوصة مع ريسيفر ميني هيوماكس واحصل على توفير قدره 644 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة panda hyper offers