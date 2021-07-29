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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 04:10 مساءً - أدمن 43 دقيقة مضت حوادث وقضايا 9 زيارة
كتب – علاء عمران:
نظمت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة والعاملين بالإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذى يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.
ويأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، ولاسيما المساهمة في رعاية المرضي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والمجندين بمديرية أمن القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.