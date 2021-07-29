فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 04:10 مساءً - وكالات:
قالت حركة طالبان إن 150 شخصًا لقوا حتفهم في الفيضانات في ولاية نورستان شمال شرق أفغانستان.
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إنه قدم معلومات قليلة، الخميس، عن القتلى في اليوم السابق.
وأفاد المتحدث باسم حاكم الولاية محمد سيد مهمند، بأن المياه غمرت قرية ترديش ودمرت ما لا يقل عن 100 منزل.
وذكر مهمند أنه تلقى تقارير عن 60 قتيلا، لكنه قال إن عدد القتلى من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.
يُذكر أن نورستان منطقة جبلية تسيطر حركة طالبان على مساحات شاسعة منها. قال مهمند إن عشرات العائلات فرت من الفيضانات إلى ولاية كونار المجاورة.
وأضاف أن حكومة نورستان تناشد طالبان السماح لفرق الإنقاذ بالدخول إلى منطقتهم لتقديم المساعدة.
وتسيطر طالبان أو تحظى بنفوذ على ما يقرب من نصف أفغانستان. منذ الانسحاب المعلن للقوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي من البلاد، اجتاحت القوة المتمردة عشرات المناطق.
وليس من الواضح مدى استعداد طالبان للتعامل مع حالات الطوارئ في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، والتي هي في الغالب مناطق ريفية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أفغانستان: 150 قتيلاً بفيضانات في مناطق سيطرة “طالبان” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.