تراند الفن: غدا.. مصر للطيران تسير 84 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، رحلاتها إلى 84 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 10 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا بمعدل 66 رحلة دولية إلى كل من: (تورنتو، بغداد، كازابلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحة، مدريد، لارنكا، أثينا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، جنيف، دبي، إسطنبول، امستردام، بروكسل، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، بودابست، ميلانو، عمّان، جوبا، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، فيينا، ميونخ، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أبوظبي، برلين، بروكسل، برشلونة، إربيل، واشنطن)، و16 رحلة داخلية إلى كل من: (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب)، ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.