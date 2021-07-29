فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 04:10 مساءً - أدمن 45 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 9 زيارة
كتبت- منال الجيوشي:
يستعد النجم العالمي خواكين فينيكس لبطولة فيلم جديد يحمل اسم Disappointment Blvd.
النجم الحاصل على جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم “الجوكر” عام 2020، شوهد بوزن زائد وشعر أبيض، في أحد الشوارع بكندا.
وكان “خواكين” قد خاض تحدي الوصول لوزن 52 كيلو، لتقديم دوره في فيلمه الشهير “الجوكر” الذي حقق نجاحا كبيرا وقتها، وحصد من خلاله على العديد من الجوائز.
يذكر أنه من المقرر أن يخوض خواكين فينيكس بطولة الجزء الثاني من فيلم “الجوكر” وهو من تأليف وإخراج تود فيليبس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد الجوكر.. خواكين فينيكس بوزن زائد استعدادا لدوره في Disappointment Blvd على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.