تراند الفن: بعد الجوكر.. خواكين فينيكس بوزن زائد استعدادا لدوره في Disappointment Blvd

كتبت- منال الجيوشي:

يستعد النجم العالمي خواكين فينيكس لبطولة فيلم جديد يحمل اسم Disappointment Blvd.

النجم الحاصل على جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم “الجوكر” عام 2020، شوهد بوزن زائد وشعر أبيض، في أحد الشوارع بكندا.

وكان “خواكين” قد خاض تحدي الوصول لوزن 52 كيلو، لتقديم دوره في فيلمه الشهير “الجوكر” الذي حقق نجاحا كبيرا وقتها، وحصد من خلاله على العديد من الجوائز.

يذكر أنه من المقرر أن يخوض خواكين فينيكس بطولة الجزء الثاني من فيلم “الجوكر” وهو من تأليف وإخراج تود فيليبس.