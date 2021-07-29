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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 04:10 مساءً - وكالات:
ارتفعت، الخميس، حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت مقاطعة هنان بوسط الصين قبل أسبوع، إلى 99 قتيلا.
وأعلن مسؤول في مدينة تشنغتشو، عاصمة هنان، عن 26 وفاة أخرى في منطقتين نائيتين، من بينهم 18 في الجنوب الغربي في مدينة شينمي و8 في الغرب في مدينة شينجيانج، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.
تعرضت تشنغتشو لسقوط أمطار قياسية قبل 9 أيام. وغمرت مياه الفيضانات شبكة مترو الأنفاق بالمدينة، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا، وحولت شوارع المدينة إلى أنهار متدفقة جرفت المركبات.
ثم تحركت العواصف شمالا، وأغرقت أجزاء أخرى من المقاطعة بما في ذلك مدينة شينشيانج الأكثر تضررا.
وأثيرت تساؤلات حول عدد القتلى منذ العاصفة، حيث نشرت صحيفة “ذا بيبر” على الإنترنت، خبر العثور على أكثر من 200 سيارة محطمة في نفق غمرته المياه في تشنغتشو.
وأثار الاكتشاف تساؤلات حول ما إذا كان الركاب قد تمكنوا من الخروج في الوقت المناسب.
وانحسرت المياه في بعض المناطق، لكن البعض الآخر لا يزال مغمورًا، فيما لا تزال جهود الإغاثة وإزالة الأنقاض متواصلة.
وقالت السلطات الصينية إن المزيد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. وقدرت الخسائر الاقتصادية بنحو 91 مليار يوان (14.1 مليار دولار).
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ارتفاع ضحايا الفيضانات في الصين إلى 99 قتيلًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.