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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 04:10 مساءً - كتب – شريف عادل:
رفض إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإساعيلي، إنهاء معسكر الفريق والمقام حاليًا في الاسكندرية وذلك بعد قرار تأجيل استئناف مسابقة دوري we المصري.
ومن المقرر أن يستمر معسكر الإسماعيلي حتى الأحد المقبل بحسب ما جاء عبر مراسل “يلا كورة”، حيث كان من المفترض أن يغادر الفريق معسكره من أجل المبيت في القاهرة.
وكان يستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في الثاني من أغسطس المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ25 من مسابقة دوري we المصري.
وأشار مراسل “يلا كورة”، إلى أن قرار تأجيل الدوري جعل الفريق يعود للإسماعيلية عقب معسكر الإسكندرية بدلاً من الذهاب للقاهرة.
جدير بالذكر أن فريق الإسماعيلي يحتل الترتيب الثاني عشر برصيد 32 نقطة في مسابقة دوري we المصري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إيهاب جلال يرفض إنهاء معسكر الإسماعيلي بعد تأجيل استئناف الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.