فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 04:10 مساءً - كتب- مصطفى عيد: قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي ارتفعت بقيمة 95 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8% مقارنة بالعام المالي 2019-2020، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس. وأضاف الوزير أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب نجحتا في تحقيق هذه الزيادة دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين، ورغم جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على العديد من القطاعات ونقص إيرادات بعض الأنشطة الاقتصادية بنسب تصل لأكثر 50%، ومن ثم انخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل لأكثر من 50%. وذكر أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية نجحت في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من حالات التهرب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما أسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على نحو ساعد في تحقيق الزيادة في الإيرادات الضريبية. وأشار الوزير إلى زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو سنوي 12.2%، وزيادة المصروفات بنسبة 9%، وتحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي من 8% من الناتج المحلي في العام المالي 2019-2020 إلى 7.4% في العام المالي 2020-2021.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: معيط: نجحنا في زيادة إيرادات الضرائب العام الماضي دون فرض أعباء إضافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.