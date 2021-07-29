تراند الفن: الأمن العام يلاحق تجار المخدرات والأسلحة النارية في القليوبية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 04:10 مساءً - أدمن ‏28 دقيقة مضت حوادث وقضايا 12 زيارة

كتب- سامح غيث: وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مُكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين. استهدفت الحملة، قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت جهودها عن ضبط 20 شخص، بحوزتهم أسلحة ومخدرات. ونجحت الحملات في تنفيذ 7347 حكم قضائي متنوع.

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