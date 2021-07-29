فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 03:09 مساءً - القاهرة- مراسل مصراوي: أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تمديد عقد اللاعب داني كارفخال لمدة أربع مواسم مقبلة. ونشر النادي الملكي بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني جاء فيه: “اتفق نادي ريال مدريد مع داني كارفاخال على تمديد عقده، لمدة أربعة مواسم قادمة.. اللاعب مستمر حتى 30 يونيو 2025”. وانتقل كارفخال إلى صفوف ريال مدريد مع بداية موسم 2013/2014 قادما من باير ليفركوزن الألماني. وتُوج البالغ من العمر 29 عاما بالكثير من الألقاب مع النادي الملكي، أبرزها دوري أبطال أوروبا “4 مرات”، كأس العالم للأندية “4 مرات” والسوبر الأوروبي “3 مرات”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رسميا.. كارفخال مستمر مع ريال مدريد حتى 2025 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.