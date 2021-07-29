تراند الفن: بعد أزمة لوسي واللفظ الخارج.. أول تحرك من الملهى الذي نشر الفيديو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 03:09 مساءً - كتب-مصطفى حمزة:

في أول تحرك من إدارة الملهى الذي شهد واقعة مشاركة الفنانة لوسي بالغناء في حفل أقيم مساء أول أمس بالساحل الشمالي، والذي أثار الجدل بسبب تكرارها “لفظا خارجا” أثناء الغناء والرقص، تم حذف الفيديو الخاص بها من صفحة الملهى في موقع فيس بوك.

وقامت إدارة صفحة الملهى بحذف الفيديو بعد ماتعرضت له الفنانة لوسي من هجوم.

وتعرضت إدارة الملهى للهجوم بسبب الفيديو المثير للجدل، إذ كتبت متابعة :” في فيديوهات ليها فى المكان أحلى من كده، ميصحش تنزلو لها مقطع واحد انتم عارفين انه حيجيب كلام كتير مش حلو عليها وهي كانت ضيفة في مكانكم”.

وكانت مصادر في نقابة المهن الموسيقية في تصريحات لمصراوي، قد قالت :”نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، طلب مشاهدة الفيديو الخاص بالحفل، بعد ما أثر حوله، ويتم حاليا بحث الموضوع، قبل اتخاذ أي إجراء”.

وتعرضت الفنانة لوسي للهجوم على صفحة فيسبوك الخاصة بالملهى الذي أقيم به الحفل، إذ جائت التعليقات كالتالي :”ده اللي اسمه جنان ، وقلة قيمة على كبر”، و”عادي كده ؟!”، و”دي لوسي معقول؟”.

وكتب أخر”إيه دي مطربة آخر الزمان”

المستشار علاء عامر “مستشار نقابة المهن الموسيقية” من جهته في تصريح سابق لـ”مصراوي”، قال :”حتى الآن لم تصلنا شكوى رسمية بخصوص ماحدث من الفنانة، وفي حالة وصول الفيديو مصحوبا بالشكوى يتم الحديث عن الإجراء القانوني”.

الفنانة لوسي تنتظر عرض فيلم “تسليم أهالي”، الذي تشارك فيه مع أبطاله ، دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد، والفنانة دلال عبد العزيز التي تخضع للعلاج في إحدى المستشفيات منذ شهر مايو الماضي إثر معاناتها من الإصابة بفيروس كورونا.