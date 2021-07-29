فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 03:09 مساءً - تل أبيب- (د ب أ):
أعادت إسرائيل، الخميس، العمل بما تسميه “الشارة الخضراء”، بهدف السيطرة على تزايد الإصابات بفيروس كورونا.
وفي التجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 100 شخص، يتعين على المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما إبراز شهادة تثبت أنهم تلقوا تطعيما ضد كورونا أو تعافوا من الإصابة بالفيروس، أو أن يبرزوا نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا.
وينطبق هذا أيضا على الفعاليات الرياضية والثقافية، وكذلك الصالات الرياضية والمطاعم والمؤتمرات ودور العبادة وغيرها.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة أن فريقا من الخبراء أوصى بإعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاح للبالغين. إلا أن هناك خلافا بشأن الفئة العمرية التي يجب أن تتلقى الجرعة، هل بداية من 60 عاما أم من 70 عاما.
ومن المقرر أن تعلن الوزارة في الأيام المقبلة قرارا نهائيا بشأن الجرعة الثالثة والفئة العمرية المستهدفة.
يأتي هذا على خلفية إعلان الوزارة أن فعالية لقاح فايزر/بيونتيك الذي استخدمته إسرائيل في تلقيح مواطنيها قد تراجعت بصورة حادة منذ مطلع يونيو.
ووفقا للوزارة، فإن فعالية التطعيم أصبحت 39% فقط في منع الإصابات الجديدة و91% في منع الإصابة بأعراض حادة.
وتجاوز عدد الإصابات الجديدة بكورونا في إسرائيل مؤخرا مستوى الألفي حالة إصابة يوميا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إسرائيل تعيد “الشارة الخضراء” لاحتواء إصابات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.