تراند الفن: بعد زيادة أسعارها.. تعرف على أقرب 6 منافسين لـ أوبل جراند لاند موديل 2021 فى مصر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 03:09 مساءً - كتب – محمد جمال:

أقرت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر، زيادة بأسعار السيارة أوبل جراند لاند الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية، بواقع 5.000 جنيه .

ووفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن الوكيل المحلي، أصبحت أسعار جراند لاند تبدأ من 500.000 جنيه للفئة الأولى بدلًا من 455,000 جنيه، والفئة الثانية بـ505.000 مقارنة بـ500,000 جنيه، فيما أصبح سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات 535.000 جنيه مقابل 530.000 جنيه.

تعتمد جراند لاند على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 165 حصان ميكانيكي ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ويمكنها الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س في 9.4 ثانية، وسرعتها القصوى 201 كم.

وتمتلك السيارة عدد من وسائل الأمان القياسية، أبرزها فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام توزيع طاقة الكبح EBD، ونظام ESP للتوازن الإلكتروني، ومراقبة ضغط الاطارات، ومثبت للسرعة.

ووفقًا لمراقبون، يتوقع أن تكون هناك منافسة قوية بين أوبل جراند لاند وبين عددا من السيارات التي تندرج معها بنفس الشريحة السعرية، وتنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

ويمكنك من خلال السطور التالية التعرف على أبرز منافسي أوبل جراند لاند في السوق المصري:

سيتروين C5

تقدم الشركة المصرية الأوروبية، الوكيل الحصري لعلامة سيتروين الفرنسية في مصر، السيارة C5 أيركروس الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 429,000 جنيه للفئة القياسية، والفئة الثانية بسعر 497,000 جنيه، والفئة الثالثة بـ 547,000 جنيه.

تعتمد فئات السيارة الثلاث على سواعد محرك توربيني من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 165 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

بيجو 3008

تتوفر بيجو 3008 موديل 2021 في السوق المصري بـ6 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 509,990 جنيهجنيه وتصل إلى 689.990 جنيه.

تعتمد السيارة بفئاتها المختلفة على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 165 حصان عند 6000 دورة بالدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل أوتوماتيك من 6 سرعات.

كيا سبورتاج

تتوفر كيا سبورتاج بمنظومة دفع مكونة من محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 بقوة 140 حصان عند 6300 لفة في الدقيقة وسرعة قصوى 180 كم/س للفئات الثلاث الأولى، وبقوة 170 حصان وسرعة 201 كم/س للفئة من الرابعة وحتى السابعة المزودة بنظام الدفع الكلي للعجلات.

وينقل قوة المحرك للإطارات ناقل حركة ستيبترونيك من 6 سرعات بالفئات الثلاث الأولى و7 سرعات للفئات الأعلى من السيارة.

تبدأ أسعار كيا سبورتاج الرسمية من 414.900 جنيه للفئة القياسية، فيم يبلغ سعر الفئة TL الأعلى 539.900 جنيه.

رينو كادجار

تتوفر رينو كادجار التي تنافس في شريحة سيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بثلاث فئات من التجهيزات جميعها مزود بمحرك سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان وسرعة قصوى 192 كم/س، وينقل حركة ناقل أوتوماتيك من 7 سرعات.

تبدأ أسعار رينو كادجار الرسمية موديل 2021 من 389,000 جنيه للفئة القياسية، و 414,000 جنيه للفئة الثانية، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة الأعلى من كادجار 434,000 جنيه.

نيسان قشقاي

تقدم شركة نيسان موتور إيجيبت، السيارة قشقاي موديل 2021 محليًا بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات بأسعار تبدأ من 389,400 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بـ 424,400 جنيه، والفئة الثالثة بـ 451,400 جنيه، والأعلى تجهيزًا من قشقاي بـ 460,500 جنيه.

تعتمد نيسان Qashqai الجديدة على سواعد محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر معزز بشاحن تربو بقوة 116 حصانًا عند 5200 لفة في الدقيقة وينقل حركته للمحاور ناقل XTRONIC CVT مع إمكانية التحكم اليدوي بـ7 سرعات.

واستنادًا إلى قوة المحرك فإن السيارة التي تعمل بنظام الجر الأمامي تتسارع من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س خلال 10.9 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.4 لترًا لكل 100 كيلومترًا.

فورد كوجا

تتوفر سيارة فورد كوجا موديل 2020 الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV في مصر بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، وتعمل جميعًا بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 180 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتبدأ أسعار رينو كادجار الرسمية من 415.000 جنيه للفئة Trend الأولى، والفئة Sport الثانية 565.000 جنيه، والفئة الثالثة Titanium بـ515.000 جنيه، أما الفئة الرابعة ST الأعلى من كوجا تباع بـ 565.000 جنيه.