فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 03:09 مساءً - برلين – (د ب أ):
أطلقت شركة ديتليفس (Dethleffs) الكارافان Globetrail الجديد في إصدارين بأطوال مختلفة بسعر يبدأ من 47 ألف يورو أى مايعادل 893,000 جنيه تقريبًا.
وأوضحت الشركة الألمانية، أن الكارافان Globetrail الجديد مبني على أساس سيارة فورد الأمريكية Transit Custom، مشيرة إلى أنه يوفر ما مجموعه إلى 10 مواضع تخزين عميقة.
كما يمكن استخدام المساحة الموجودة في منصة مجموعة الجلوس لمقصورتين أرضيتين إضافيتين، مع التجهيز بوحدة المطبخ، وثلاجة في المقدمة سعة 84 لتر، مع إمكانية الوصول إليها بسهولة من الداخل والخارج.
وتتوافق خزانات المياه العذبة سعة 100 لتر وخزانات الصرف الصحي سعة 90 لتر مع الأبعاد المعتادة في هذه الفئة.
ويختلف إصدارا Globetrail بطول 6.0 أو 4ر6 متر في تأثيث غرفة النوم؛ حيث توفر 600 DB أسرة عرضية، بينما تكون الأسرة في 640 EB الأطول محاذية للطول.
وتخلق الألوان الفاتحة باللون الرمادي والبيج بالإضافة للديكورات الخشبية جوا منزليا رائعا. ويقدم الكارافان منطقة جلوس مع كراسي دوارة وطاولة ومطبخ ودش ومرحاض في منتصف السيارة وغرفة نوم في الخلف.
ويتميز الحمام بتوفير مساحات تخزين كبيرة في الخزانات العلوية والسفلية، كما يوجد أيضا حوض استحمام كبير، مع دمج مغناطيس في ستارة الحمام حتى لا تلتصق بالجسم عند الاستحمام.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “ديتليفس” الألمانية تطلق الكارافان Globetrail الجديد.. بسعر يبدأ من 47 ألف يورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.