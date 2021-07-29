فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 03:09 مساءً - كتب- مينا غالي: حقق المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، فوزًا ثمينًا أمس على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد، قاده للتأهل لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو، في اللقاء الذي جاء ضمن حسابات الجولة الثالثة. المنتخب المصري احتل وصافة المجموعة والتي كانت تضم كل من منتخبات: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا. ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري صاحب الصدارة في المجموعة الرابعة منتخب البرازيل يوم السبت المقبل في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة. وقررت شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري للبطولة، بث المباراة على قناة bein sports 7 المشفرة، فيما لم تخصص الشبكة قنواتها المفتوحة لنقل المباراة مثلما اعتادت منذ بدء البطولة. ويتم بث قناة Bein sports HD7 على تردد 12604 أفقي – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 2/3 (نايل سات). كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش). حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد. خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- أسامة جلال- كريم العراقي. خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر. خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.​

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أولمبياد طوكيو.. تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل وترددها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.