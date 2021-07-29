تراند الفن: بعد أزمة لوسي واللفظ الخارج.. أول تحرك من الملهى الذي نشر الفيديو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 03:09 مساءً - كتب- مصطفى حمزة:

في أول تحرك من إدارة الملهى الذي شهد واقعة مشاركة الفنانة لوسي بالغناء في حفل أقيم مساء أول أمس بالساحل الشمالي، والذي أثار الجدل بسبب تكرارها “لفظًا خارجًا” أثناء الغناء والرقص، تم حذف الفيديو الخاص بها من صفحة الملهى في موقع فيس بوك.

وحذفت إدارة صفحة الملهى الفيديو بعد ما تعرضت له الفنانة لوسي من هجوم.

وتعرضت إدارة الملهى للهجوم بسبب الفيديو المثير للجدل، إذ كتبت متابعة: “في فيديوهات ليها فى المكان أحلى من كده، ميصحش تنزلوا لها مقطع واحد أنتم عارفين إنه حيجيب كلام كتير، مش حلو عليها، وهي كانت ضيفة في مكانكم”.

وكانت مصادر في نقابة المهن الموسيقية في تصريحات لـ”مصراوي”، قد قالت: “نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، طلب مشاهدة الفيديو الخاص بالحفل، بعد ما أثير حوله، ويتم حاليًا بحث الموضوع، قبل اتخاذ أي إجراء”.

وتعرضت الفنانة لوسي للهجوم على صفحة فيسبوك الخاصة بالملهى الذي أقيم به الحفل، إذ جاءت التعليقات كالتالي: “ده اللي اسمه جنان، وقلة قيمة على كبر”، و”عادي كده؟!”، و”دي لوسي معقول؟”.

وكتب آخر: “إيه دي مطربة آخر الزمان”.

المستشار علاء عامر “مستشار نقابة المهن الموسيقية” من جهته في تصريح سابق لـ”مصراوي”، قال: “حتى الآن لم تصلنا شكوى رسمية بخصوص ما حدث من الفنانة، وحال وصول الفيديو مصحوبًا بالشكوى يتم الحديث عن الإجراء القانوني”.

الفنانة لوسي تنتظر عرض فيلم “تسليم أهالي”، الذي تشارك فيه مع أبطاله: “دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، والفنانة دلال عبدالعزيز”، التي تخضع للعلاج في أحد المستشفيات منذ شهر مايو الماضي إثر معاناتها من الإصابة بفيروس كورونا.