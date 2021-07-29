تراند الفن: ضبط بانجو وأسلحة نارية و 4 متهمين في حملة مكبرة بأسوان

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن ‏28 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة

أسوان– إيهاب عمران: شنت مديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، حملة مكبرة استهدفت تجار المخدرات والأسلحة، تحت إشراف اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان. وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ متهمين بحوزتهم ٤ أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن ٦٥٠ كيلو جرام. جرى تحرير المحاضر اللازمة، وعرض المتهمين على النيابة.

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