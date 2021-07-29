فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 مساءً - كتب- محمد نصار: أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن مناطق: (المسابك – عزبة المفتي – مدينة السادات – أرض الحداد – من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل – العروبة ومتفرعاتها – امتداد المعهد الديني – امتداد سيدي عبدالعزيز – ما بين العروبة والدائري “نزلة القومية” – منطقة مسجدي الخولي – منطقة داير الناحية – منطقة متولي الشعراوي – شارع القومية العربية) لمدة 8 ساعات. ويكون ذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 30/7/2021، وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 31/7/2021. وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لقيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق (القومية) ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة. كما وجه المحافظ رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات. وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد ساعات.. قطع المياه عن 13 منطقة كبرى بالجيزة (خريطة بالأماكن) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.